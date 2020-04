CRMA DE MOSTAGANEM : Des équipements de protection et de traitement pour les fellahs

Dans le cadre du soutient et de l'accompagnement des producteurs du secteur agricole, notamment eu égard à la situation sanitaire que connait le pays et la région, la CRMA (Caisse Régionale de la Mutuelle Agricole) de Mostaganem a réaffirmé sa présence au côtés de fellahs. Ainsi,en collaboration avec les services des forêts, dans une sortie conjointe sur le terrain, il a été procédé, dimanche matin, à la distribution à des agriculteurs en ensemble d'équipements en l’occurrence des combinaisons, masques, souliers et pulvérisateurs portés de produits chimiques, a-t-on appris. Les communes qui ont bénéficié desdits équipements de traitements chimiques sont les communes de Mazagran, Hassi Mamèche, Stidia et de Kheir-Eddine. Par ailleurs, M Ghali Abdelkader, Directeur de la CRMA de Mostaganem a précisé que cette opération de distribution d'équipements de protection et de traitements chimiques, se poursuivra à travers d'autres communes de la wilaya pour bénéficier à d'autres producteurs du secteur agricole.