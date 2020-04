CRISE SANITAIRE : Le ministre du travail reçoit des organisations patronales et syndicales

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef a tenu lundi à Alger une réunion de concertation avec les représentants d'organisations patronales et de syndicats de travailleurs en vue d'évaluer les répercussions économiques induites par la propagation de la pandémie (Covid-19). S'exprimant à cette occasion, le ministre a indiqué que la rencontre était l'occasion d'échanger les vues et d'examiner les différentes propositions sur les voies et moyens permettant de surmonter les répercussions économiques induites par la propagation de cette pandémie, dans l'objectif de prendre de mesures préservant l'outil de production, l'activité économique et les postes d'emploi, a précisé le communiqué du ministère. Pour leur part, les représentants des organisations patronales et des syndicats de travailleurs ont formulé "une série de propositions et fait part de leur vision concernant le maintien de l'activité économique et les postes d'emploi au vu de la situation sanitaire exceptionnelle", a ajouté la même source. "Des préoccupations ont été soulevées, à cette occasion, concernant les mécanismes permettant aux entreprises économiques de relancer leurs activités au terme de cette crise sanitaire". Cette rencontre intervient en application des instructions du Premier ministre relative à la tenue de concertations avec les organisations patronales et syndicales activant dans le secteur économique en vue d'établir une évaluation au niveau de chaque secteur concernant les séquelles de la crise sanitaire sur la situation financière des entreprises et l'emploi.