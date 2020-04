CRISE SANITAIRE DUE AU CORONAVIRUS : Air Algérie annonce la validité des billets jusqu'au 31 mars 2021

La compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie a annoncé jeudi la prolongation de la validité des billets d'avions non encore utilisés jusqu'au 31 mars 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. "Air Algérie rassure son aimable clientèle impactée par la suspension des vols, en application des mesures de prévention de la propagation du COVID19", indique un communiqué de la compagnie publique "L’utilisation ultérieure des billets d’avions se fera sans frais dans la même classe tarifaire et sans aucun document supplémentaire, dès la reprise des vols, pour des voyages jusqu’au 31 Mars 2021. Le recours au remboursement est possible sous forme d’avoir (EMD/Voucher émis par Air Algérie) valable pour un voyage jusqu’au 31 Mars 2021 et remboursable en cas de non utilisation après cette date. Aucun déplacement immédiat au niveau des points de vente n’est nécessaire", précise la même source.