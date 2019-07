CRISE POLITIQUE : Gaïd Salah presse pour l’organisation de la présidentielle

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie en l’honneur des lauréats des Cadets de la nation, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, chef d’Etat major, a pressé pour l’organisation de la présidentielle dans « les plus brefs délais ». Le vice-ministre de la Défense a été catégorique. « Il n’est plus permis de perdre davantage de temps », selon lui, car « les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s’axer le dialogue ». « Un dialogue que nous saluons et espérons qu’il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu’aux diktats. De telles méthodes et thèses sont catégoriquement rejetées, car l’Algérie a besoin aujourd’hui de ceux qui se sacrifient pour elle et qui élèvent l’intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération, de ceux qui font preuve d’intégrité, de sagesse, de sérénité et de clairvoyance, ceux qui haussent le niveau du débat et s’élèvent au dessus des questions secondaires et s’écartent de la surenchère, car il s’agit de l’avenir du peuple et du destin de la nation », a-t-il soutenu ce mardi 30 juillet. Dans ce contexte, Ahmed Gaïd Salah a mis en garde des idées véhiculées par les relais de « la bande ». Parmi ces idées figure, d’après lui, l’appel à la libération des détenus arrêtés par les services de l’ordre lors des manifestations populaires.