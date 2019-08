CRISE POLITIQUE : Benflis appelle à dépasser les différends politiques

A la veille de la tenue de la réunion de l’instance de dialogue et de médiation prévue aujourd’hui, le président du parti Talaie El Hourriyet, Ali Benflis, a appelé, ce mardi, à dépasser les différends politiques pour trouver une sortie de la crise que traverse le pays. « La scène politique connait une profusion d’initiatives et de démarches de la part des acteurs politiques, et une multitude de propositions pour s’engager dans un processus consensuel de traitement de la crise. Il faut dépasser tous les différends politiques pour trouver une solution à la crise », a écrit Ali Benflis dans un message publié sur sa page Facebook. Pour rappel, le comité politique de l’Instance nationale de dialogue et de médiation a décidé, lundi à Alger, de tenir, aujourd’hui mercredi à 10h00 au niveau de son siège provisoire (Alger), sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire » a indiqué un communiqué de l’Instance. Lors d’une réunion présidée par Ammar Belhimer, président du comité, en présence du coordinateur général de l’Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, ainsi que des membres du comité, Mokhtar Bensaïd et Bekat Berkani Mohamed, il a été également question « d’examiner la composante du comité des sages et des experts et de contacter des membres de la communauté nationale établie à l’étranger ».