CRISE LIBYENNE : Le Président Tebboune reçoit le président de la Chambre libyenne des députés

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, à Alger, le président de la Chambre libyenne des députés, Salah Aissa Akila et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, le président de la Chambre libyenne des députés a indiqué que cette rencontre a permis "l’examen des développements en Libye et les voies et moyens d’un règlement à la crise libyenne", ajoutant que le Président Tebboune "nous a exprimé clairement son soutien à la Libye et sa disposition à aider les Libyens". Le Président Tebboune "nous a assuré qu'il oeuvrera avec ses homologues égyptien et tunisien au règlement à la crise libyenne et qu'il a pris note de notre initiative, annoncée en Egypte", a ajouté le président de la Chambre libyenne des députés. Il nous a assuré, également, qu’il "ne ménagera aucun effort pour réunir les Libyens autour de la table du dialogue afin de parvenir à une solution, conformément aux conclusions de la conférence de Berlin", a-t-il ajouté.