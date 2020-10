CRISE EN LIBYE : L’Algérie réitère sa position en faveur d'une solution politique

La position catégorique de l'Algérie en faveur d'une solution politique en Libye qui exclut le recours aux armes et aux mercenaires a été réitérée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. L'Algérie "préconise depuis toujours une solution par des moyens politiques (...) la solution politique veut dire non recours aux armes, non recours aux mercenaires", a déclaré le ministre à la presse peu avant le début des travaux de la visioconférence ministérielle sur la Libye. Le chef de la diplomatie algérienne a relevé que l'Algérie est " l'un des rares pays qui n'envoient ni armes, ni soldats en Libye". Bien au contraire, elle " préfère envoyer ses ingénieurs et ses techniciens pour réparer les dégâts créés par les autres à Tripoli ". "C'est le visage de l'Algérie tel qu'il est apprécié par les Libyens", a-t-il dit, soulignant que la position de l'Algérie est appréciée aussi bien par l'Est et Tripoli que par tous les Libyens dans leur diversité. Boukadoum a précisé que l'Algérie a mis de côté son initiative pour rester dans le cadre de la conférence de Berlin, regrettant "que depuis ce sommet il n'y a pas eu beaucoup d'évolution en Libye". Selon le ministre, la réunion a pour objectif de " trouver des solutions aux manquements de tout le monde, aux grands problèmes que vivent les Libyens en raison de l'intervention étrangère qu'elle soit militaire ou autre", ajoutant que " les Libyens sollicitent l'Algérie pour les aider" contre cette intervention.