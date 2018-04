CRISE DU LAIT : Les distributeurs appellent au dialogue

Les distributeurs de lait revendiquent notamment leur droit aux sachets de lait additionnels qui leur sont octroyés par Giplait depuis des années. Le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait, M.Oulmi Farid, a appelé le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ainsi que l'administration générale du Groupe industriel de production du lait et de ses dérivés (Giplait), à ouvrir les portes du dialogue pour parvenir à un accord concernant la perturbation dans la distribution du lait dans la wilaya d'Alger. Dans une déclaration à l'APS, M. Oulmi a indiqué qu'une délégation de la fédération se rendra lundi au ministère de l'Agriculture, à l'effet de déposer une demande d'audience au ministre M. Abdelkader Bouazghi, après avoir obtenu l'aval de l'Union générale des Commerçants et Artisans algériens (UNCAA).Le représentant de la fédération avait rencontré jeudi dernier le président directeur général de Giplait, sans pour autant parvenir à un accord. Alors que les distributeurs de lait demeurent attachés à leurs revendications, l'administration exige la signature par ces distributeurs de la convention conclue entre l'Office national interprofessionnel du lait (ONIL) et le ministère du Commerce, avant l'ouverture de tout débat.