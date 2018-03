CRISE DU LAIT EN SACHET : Qui manipule la pénurie ?

Après avoir été pointés du doigt par le ministère du commerce d’en être les auteurs de cette crise du lait en sachets qui perdure depuis des mois, les distributeurs déclinent leur responsabilité et affirment que la question les dépasse et dépasse même les laiteries. Le sujet ne cesse d’être débattu par les multiples intervenants dans la filière. Il vient d’etre mis encore en discussion, lors de la réunion de la Fédération des distributeurs de lait au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). Ces derniers rejettent la principale cause de la pénurie à la forte baisse de la disponibilité de la poudre de lait, importée qui a été fortement diminuée, à cause de la situation financière difficile que traverse le pays. Malheureusement, un cadre du ministère de l’Agriculture dément l’information, expliquant le manque de lait par la réduction de la poudre importée, et pointe du doigt la distribution du lait qui demeure si mal organisée. Le ministère va encore plus loin et incombe davantage la responsabilité de cette défaillance aux intervenants, notamment aux fraudeurs qui détournent la poudre de lait, dont les prix sont soutenus par l'Etat, à d'autres utilisations pour d'autres produits et dont ils augmentent les prix de surcroit pour plus de profit. Intervenant dans la régulation du marché du lait, le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, qu’il a pris de fermes décisions à l’encontre de ces opportunistes qui parasitent le commerce du lait, et a déjà décidé de la fermeture de trois laiteries. A titre de rappel, le dernier bilan des douanes concernant les importations de poudre de lait en janvier 2018, indique que l’Algérie a importé pour plus de 234 million de dollars. Alors, qui manipule la pénurie, puisque tous les intervenants du commerce ne font que s’accuser les uns contre les autres ?