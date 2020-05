CRISE DU COVID-19 : La consommation des Algériens en eau potable a augmenté de 10%

La consommation en eau potable des Algériens durant la crise sanitaire du coronavirus a augmenté de 10%, a révélé le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki. S'exprimant devant la presse en marge d'une visite d'inspection dans la wilaya de Boumerdès, il a déclaré qu''en dépit du confinement sanitaire, et de l’application des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, à l’origine de l’arrêt du travail au niveau de différents organismes , entreprises et usines, la demande sur ce liquide vital a augmenté de 10%, à l’échelle nationale". Cette demande en hausse "somme toute positive et reflétant une adaptation du citoyen à cette situation sanitaire exceptionnelle", selon le ministre, a été "gérée avec toute la rigueur nécessaire, par le secteur, qui a couvert tous les besoin supplémentaires enregistrés, depuis le début de la crise du nouveau coronavirus (Covid-19), à ce jour", a-t-il souligné.