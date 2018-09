CRISE DIPLOMATIQUE ALGERO-IRAKIENNE : Messahel et Djaafari affirment la bonne entente

Abdelkader Messahel et Ibrahim Djaafari ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays. Les chefs de la diplomatie ont insisté sur la profondeur des relations entre l’Algérie et l’Irak dans un contexte marqué, d’ailleurs, par une tension entre les deux pays à cause de slogans à la gloire de l’ex-président irakien, Saddam Hussein, scandés dans les tribunes du stade Omar Hammadi d’Alger, à l’occasion du match ayant opposé l’USM Alger au club irakien des forces aériennes, dans le cadre du championnat arabe des clubs de football et qui ont suscité la colère des joueurs et du staff du club irakien. Ibrahim Djaafari a, par ailleurs, invité officiellement son homologue, Abdelkader Messahel algérien à visiter Baghdad en signe de consolidation des relations exceptionnelles qu’entretiennent l’Algérie et l’Irak. Dénonçant des propos «sectaires et insultants», les visiteurs quittent le terrain et refusent, en dépit de l’insistance des joueurs de l’USMA, de poursuivre la partie. Visiblement, ce n’est pas seulement la glorification de Saddam Hussein qui est à l’origine de cette réaction de l’équipe des Forces aériennes. La violence verbale, devenue coutumière depuis quelques années dans les stades algériens, s’est étendue même à d’autres propos concernant la composante religieuse du peuple irakien. Le public du club algérois aurait même insulté les chiites, qui constituent une partie importante de la population de ce pays et qui se sont dits persécutés par Saddam Hussein durant son règne. Selon l’hebdomadaire français Jeune Afrique, qui rapporte l’information, l’ambassadeur d’Algérie à Bagdad n’a encore reçu, jusqu’à fin d’après-midi de lundi, aucune convocation officielle de la part du ministère irakien des Affaires étrangères, suite à l’incident provoqué, dimanche dernier, par les supporters de l’USM Alger lors d’un match de football opposant l’équipe locale à une équipe irakienne et comptant pour le tour éliminatoire de la Coupe arabe des champions. L’agence officielle irakienne avait annoncé, dimanche, que le ministère des Affaires étrangères avait convoqué l’ambassadeur d’Algérie à Bagdad afin de lui exprimer «l’indignation du gouvernement et du peuple irakiens» suite aux slogans proférés par une partie des supporters algérois.