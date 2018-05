CRISE DES MEDECINS RESIDENTS : Vers la reprise des activités

Les résidents en sciences pharmaceutiques et fondamentales ont décidé de reprendre leurs activités hospitalières et pédagogiques suite à la réponse du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à leurs principales revendications au cours d’une réunion qui a regroupé la tutelle et les représentants des résidents grévistes.’’ L’ensemble des représentants et après consultations des résidents en sciences pharmaceutiques et fondamentales ont décidé de reprendre les activités hospitalières et pédagogiques suite à la réponse du ministère de la Santé à nos principales revendications ‘’, lit-on dans un communiqué rendu public le lundi 21 Mai 2018 par les représentants des résidents d’une dizaine de spécialités relevant des sciences pharmaceutiques et fondamentales. Au cours de cette réunion, l’inspecteur général de la santé et le doyen ‘’ ont pris l’engagement à l’effet de garantir des postes budgétaires pour les candidats au DEMS 2018 et l’attribution se fera par ordre de mérite et à œuvrer pour garantir le maximum de postes budgétaires dans les structures hospitalières d’appui du ministère de la santé ‘’, est-il écrit dans le procès-verbal sanctionnant ladite réunion.