CRIMINALITE URBAINE A ALGER : Arrestation de 2070 personnes durant le mois de mai

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Alger ont traité durant le mois de mai dernier 2851 affaires ayant entrainé l'arrestation de 2070 présumés auteurs qui furent déférés par devant les instances judiciaires compétente, indique lundi un communiqué de la Sureté de la wilaya d'Alger. La cellule de communication et des relation publiques des la même institution a précisé dans le même texte que dans le cadres des activités de lutte contre la criminalité urbaine, les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Alger ont traité durant le mois de mai 2020, (2851) affaires ayant entrainé l'arrestation de (2070) présumés auteurs qui furent déférés par devant les instances judiciaires compétente, dont (1307) pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, (196) pour port d'armes prohibées, et (1367) pour divers délits. Parmi les affaires traitées, ajoute-t-on dans le même texte, (169) affaires relatives aux atteintes aux biens, et (518) affaires ayant trait aux atteints aux personnes. Quand aux délits et crimes contre la famille et aux bonne mœurs, les services de la police judiciaire ont traité (08) affaires, et (472) affaires relatives aux bien publics, ainsi que (74) affaires a caractère économique et financier, et (02) affaires relatives a la cybercriminalité. Concernant le port d'armes prohibées, les mêmes services ont traité (195) affaires, impliquant (196) personnes présentées devant les instances judiciaires compétentes, où (05) personnes d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt.