CRIMINALITE DE MINEURS : Pas moins de 18.000 enfants devant la justice chaque année

Les services de sécurité ont mis en garde ce mardi contre la criminalité des mineurs qui est en hausse, En effet, pas moins de 18.000 enfants impliqués dans différentes affaires liées au vol, aux atteintes à des personnes et à des biens sont déférés chaque année devant le juge. A ce propos, le chef de sûreté de la wilaya d’Alger Mohamed Bettache a insisté mardi ,en marge d’une campagne de sensibilisation sur les dangers de la drogue, du mauvais usage d’internet et des jeux électroniques et de la sécurité routière au profit des élèves de Bach Djarrah, sur la nécessité de la conjugaison des efforts pour protéger les mineurs contre toutes formes d’agression et d’exploitation par des réseaux criminels. Le colonel Abdelkader Boukhlida et chef du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger a affirmé dans son allocution que le Commandement de la Gendarmerie nationale accorde une importance immense au volet sensibilisation, compte tenu de son rôle en matière de renforcement des canaux de communication entre les différentes franges de la société.