CRIMINALITE A SIDI BEL ABBES : Les opérations policières inopinées se multiplient

Une opération policière inopinée, menée dans certains quartiers névralgiques de Sidi Bel Abbès et effectuée par la mobilisation d'importants moyens humains et matériels, s'est soldée par l'arrestation et le contrôle d'identité de 59 jeunes, dont plusieurs feraient l'objet de poursuites judiciaires, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques de la Sûreté de la wilaya. Le même communiqué indique que d'autres individus ont été arrêtés pour port d'armes blanches prohibées. 06 véhicules et 12 motos de différentes marques, ont été également saisis. Ce contrôle inopiné a été bien accueilli par les habitants de la promiscuité qui ont souhaité voir ces opérations de police se multiplier afin de sécuriser les personnes et les biens contre la criminalité, sous toutes ses formes, la violence et la délinquance juvénile. Pour rappel, la machine sécuritaire à Sidi Bel Abbès, enclenchée depuis la venue du nouveau chef de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, à travers la présence impressionnante de policiers en civil ou en tenue dans les lieux publics, semble aboutir à une baisse sensible du taux d'atteinte aux biens et aux personnes, affirment des sources concordantes.