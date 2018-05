CRIMINALITE A MOSTAGANEM : 569 personnes arrêtées, dont 11 femmes

Les services de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya de Mostaganem ont enregistré au cours du mois d'Avril 2018, 506 affaires criminelles liées aux personnes et à leurs biens, parmi lesquelles il a été traité 437 affaires soit un taux de réalisation qui a dépassé 86 pour cent. Le nombre de personnes impliquées a atteint 569, dont 502 adultes, 11 femmes, 30 mineurs, et 26 étrangers, où l'achèvement des procédures judiciaires à leur encontre a abouti aux jugements suivants: 54 d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt, 242 ont bénéficié de la libération, 01 étranger a été émis à son encontre une décision d'expulsion hors du territoire national, 10 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, 56 personnes ont été convoquées en audience pour jugement, 131 dossiers ont été envoyés à la justice. Pour ce qui concerne de la quantité de drogue saisie par les brigades de lutte contre le trafic de drogue, il a été saisi 717.97 grammes de kif traité, 16 flacons de substances psychotropes, 1869 comprimés de psychotropes et 30 ml de substance de psychotrope. Il a été également saisi au cours du mois d'Avril 2018, 1777 unités de boissons alcoolisées de différents types et qualités.