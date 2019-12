CRIMINALISATION DU DISCOURS DE LA HAINE : Des citoyens lancent une pétition

Des citoyens ont lancé un appel pour l’arrêt et la criminalisation du discours de la haine, suite à l’attaque des manifestants pacifiques par des groupes de Baltaguias, dans plusieurs villes du pays, à l’instar de Bordj Bou Arreridj, et Annaba. Dénonçant en outre, le discours de la haine diffusé via certaines chaines TV ou encore sur les réseaux sociaux. » Nous, citoyennes et citoyens algériens pacifiques, adhérant aux manifestations pacifiques qui se déroulent dans tout le pays depuis dix mois, nous dénonçons le discours de haine qui se propage à travers des chaînes de télévision, des pages sur les réseaux sociaux, et des individus, et qui a donné lieu à des attaques de « Baltaguias » contre des citoyens pacifiques, dans plusieurs villes. » Affirmant que la banalisation de ce genre de discours et de pratique est une » menace » pour l’unité nationale » Les signataires de cet appel : des journalistes, des professeurs , des militants ou encore des citoyens de tous bords, rappellent le rôle des institutions publiques et déclarent » Nous appelons les responsables de toutes les institutions publiques chargées d’assurer la sécurité des citoyens, y compris les institutions de sécurité, le pouvoir judiciaire et l’administration, à assumer leurs responsabilités et à prendre toutes les mesures urgentes contre les canaux qui véhiculent le discours de discorde, de les tenir responsables et de les punir, que ce soient des médias ou des individus. » A noter que la pétition a recueilli pas moins de 1 500 signataires.