CRIMES ODIEUX A MERS EL KEBIR ET A BOUSFER : Une femme mutilée et un jeune jeté sur un rocher

La violence prend une ampleur inquiétante à Oran. Pour preuve, de plus en plus de crimes sont commis dans des circonstances atroces et témoignent de la cruauté qui s’empare des auteurs au moment de commettre leur forfait. Ces faits de plus en plus choquants devraient susciter l’intérêt de nos sociologues, psychologues et psychiatres afin d’analyser ce phénomène et d’en apporter des solutions concrètes. Une femme a été mutilée à la localité de Dadayoum à Mers El Kébir et un jeune a été retrouvé mort sous un rocher à la plage de Bousfer, gisant dans une mare de sang. Un premier crime crapuleux, survenu dans la localité de Dadayoum à Mers El Kébir a mis en émoi toute la population locale. Une dame, âgée environ de la trentaine, a été sauvagement assassinée à l’arme blanche (bouchia) par un criminel, un repris de justice notoire dénommé "Chaffra" selon les informations recueillies auprès du voisinage. Cet individu a sauté du toit pour pénétrer dans l'habitation de cette femme de mœurs légères, pour accomplir son forfait et prendre la fuite. Un des locataires de cette dame s'est présenté avant hier devant les éléments de la brigade de gendarmerie, a été présenté dimanche devant le procureur près du tribunal d’Ain Türck pour des motifs qui restent à élucider. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’assassin qui avait gravement mutilé sa victime avant de l’achever, avait utilisé après son forfait, un ventilateur pour atténuer les odeurs provenant de la putréfaction du corps. Ce dernier, actuellement en fuite, identifié par les services de la police judiciaire, serait un délinquant notoire, connu des services de police. D’autres informations laissent entendre qu’il entretenait des relations avec la victime, qui était en compagnie d’une jeune fille actuellement en fuite. Les recherches se poursuivent pour retrouver le meurtrier et la fille fugueuse. Le corps de la défunte, a été transféré vers le service de la morgue de l'hôpital d’Aïn El Turck pour une autopsie par le médecin légiste .Le deuxième crime, celui de la découverte du cadavre d'un jeune garçon âgé à peine de 22 ans, a été retrouvé abandonné sur un rocher au niveau de ‘’la grande plage’’ de Bousfer. La victime avait de graves blessures au niveau de la tête. L’enquête ouverte a conduit à l’arrestation d’un mis en cause âgé de 36 ans et qui a avoué les faits en déclarant qu’une bagarre avait éclaté entre lui et la victime dans la nuit de mercredi à jeudi, reconnaissant avoir assigné des coups au niveau de tout le corps ainsi que sur la tête de son ami. L’auteur a confirmé avoir quitté les lieux en laissant derrière lui sa victime en vie. Arrêté et conduit au commissariat pour une enquête préliminaire, il fut présenté hier matin devant le procureur près du tribunal d’Ain Turck pour les délits, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. La dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital d'Aïn El Turck pour une autopsie.