CRIME CRAPULEUX A SIDI LAHCEN (SIDI BEL ABBES) : Un policier abat sa femme, sa belle-sœur et ses beaux-parents

Un inspecteur de police , répondant aux initiales de H.T ,originaire de la petite localité de Tabia,15 km à l'ouest de Sidi Bel Abbes, se trouvant en conflit éternel avec son épouse laquelle aurait bénéficié du droit unilatéral au divorce par répudiation, a commis, ce dimanche, vers 7 h , un crime crapuleux à Sidi Lahcen, ville banlieusarde, 6 km à l'ouest du chef-lieu de la wilaya, apprend-t-on de sources concordantes. Au moyen de son pistolet automatique, il a abattu successivement et selon notre source, sa femme, sa belle-sœur, ses beaux-parents avant d'atteindre grièvement son beau-frère, tous au niveau de leur domicile familial. Les dépouilles mortelles ont été transportées à la morgue du CHU ‘’Hassani Abdelkader’’ par les agents de la protection civile. Quant au beau-frère, il aurait été admis aux U.M.C du même centre hospitalier, dans un état critique nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Une enquête a bien sûr été ouverte par les services sécuritaires, territorialement compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet ignoble crime ayant fortement secoué la population pour la jeter dans l'émoi et la consternation.