CRIME CRAPULEUX A OUED TLELAT (ORAN) : Il tue sa 2ème femme et tente de fuir avec des harraga

Les résidents de la grande cité de la commune de Oued Tlélat ont vécu hier soir un drame des plus désolants, celui d'un crime crapuleux commis par un père de famille marié avec deux femmes vivant sous le même toit. En effet, pour un problème familial une dispute a éclaté entre ce dernier et sa deuxième épouse où des mots grossiers ont été échangés. Selon les informations recueillies auprès du voisinage, cette dispute n'est pas une première, mais cette fois-ci, il n'a pas manqué de l'enfermer dans sa chambre en lui portant plusieurs coups de bâton sur la tête, pour l'abandonner dans une mare de sang, et prendre la fuite avec sa voiture vers une destination inconnue. Alertés par le voisinage, les services de sécurité de la sûreté urbaine de la daïra de Oued Tlélat se sont vite déplacés sur les lieux pour évacuer la victime à l'hôpital d'Oran pour une autopsie. L'enquête fut vite ouverte par les enquêteurs qui ont réussi à procéder à l'arrestation du criminel qui a été vite aperçu et repéré au niveau du douar de Sidi Bachir en train de vendre sa voiture pour prendre la fuite dans une embarcation clandestine vers l'Espagne. La première femme en compagnie de ses enfants adultes a été arrêtée pour les chefs d'inculpation pour non dénonciation et non assistance à une personne en danger.