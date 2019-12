CRIME CRAPULEUX A LA CITE BOULANGER (ORAN) : Un jeune de 18 ans retrouvé mort dans un immeuble

Les habitants de la cité des Chouhada du quartier populeux de ‘’Boulanger’’ ont vécu des moments de douleur, suite à la découverte du cadavre d'un jeune homme âgé à peine de 18 ans ayant été abandonné dans une mare de sang. Selon les informations recueillies auprès du voisinage, le jeune homme de 18 ans revenait de la prière du « Sobh » et tous ses voisins lui reconnaissent des qualités exemplaires ce qui rend le crime encore plus inexplicable. C’est au petit matin, lorsque les premiers résidents de la cité en question commencèrent à sortir, que la macabre découverte a été faite. La victime était affalée sur le sol dans la cour de l’immeuble, baignant dans une mare de sang , ce qui a laissé place à une panique et une consternation générale auprès des habitants qui n’arrivaient pas à comprendre ce qui s’est réellement passé après que le jeune ait revenu de la mosquée. La dépouille mortelle a été évacuée vers le service de médecine légale pour une autopsie, vu l’état de la victime. Une enquête fut ouverte par les éléments de la sûreté de wilaya d’Oran pour découvrir les causes réelles de ce crime crapuleux.