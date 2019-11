CRIME CRAPULEUX A ARZEW : Il tue le frère de sa fiancée

Les résidents de la plus grande cité résidentielle des Chevriers dans le chef-lieu de la commune d'Arzew ont vécu un grand drame jeudi dernier, lors d'une dispute qui éclata dans leur la cité des Chevriers entre un jeune dénommé, Hamideche Abdenor et le fiancé de sa sœur, un jeune garçon résident à Es-Sénia. Ce dernier est venu au domicile de sa fiancée, suite à son appel pour la défendre des différentes agressions perpétrées au quotidien par son jeune frère, selon les informations recueillies auprès du voisinage. Les deux jeunes se sont rencontrés dans la résidence et au cours d'une longue discussion et échanges de mots, une dispute éclata entre eux. Le fiancé se sentant faible face à son adversaire pour se défendre, n'a pas hésité à sortir une arme blanche, avec laquelle il assena plusieurs coups de couteau dans le thorax de son adversaire qu’il abandonna le laissant dans une marée de sang, lequel succomba à ces blessures. Une fois alertés, les éléments de la protection civile de la daïra d'Arzew qui se sont déplacés sur les lieux du drame ont évacué la victime à l'hôpital d'El Mohgoun pour une autopsie. L'auteur du crime s'est présenté à la sûreté de daïra d'Arzew. Une enquête fut ouverte par les éléments de la sûreté de daïra d'Arzew pour déterminer les causes réelles de cet incident.