CRIME AU PREMIER JOUR DE L’AÏD : Un trentenaire tué à l’arme blanche à Batna

La commune de Barika, située à quelques 85 km à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Batna, a été secouée par un crime odieux au cours duquel, un jeune trentenaire y a laissé la vie. Les faits remontent au premier jour de l’Aïd-El-Fitr, soit au cours de la journée du dimanche, au niveau de la cité des 200 logements où un jeune d’une trentaine d’années a été mortellement poignardé, rapporte ce lundi le quotidien El Khabar. Les six présumés auteurs du crime ont été arrêtés, au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf, alors qu’ils étaient en pleine bagarre avec un ami de la victime. C’était ce dernier qui a transporté la victime au service des urgences. La bagarre éclatée au niveau de l’hôpital a créé une grande panique au niveau de cette structure de santé, indique la même source. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Les détails et la cause du crime ne sont pas encore connus.