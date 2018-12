CREDITS ANSEJ : Prorogation des délais de remboursement

La nouvelle annoncée, lors de la réunion gouvernement-walis et qui fera le bonheur des jeunes bénéficiaires des crédits dans le cadre du dispositif “Ansej, ce sera celle portant prorogation des délais de remboursement des prêts à 20 ans. Une décision qui a pour finalité de donner une nouvelle chance aux jeunes entrepreneurs de mener à bon port leurs projets et de créer la valeur ajoutée de l’économie nationale dangereusement affectée par la baisse drastique des cours de pétrole depuis quatre ans. A ce propos, Tanka Riadh, président de l’Union nationale des jeunes investisseurs a révélé à Echorouk avoir remis une proposition lors de la rencontre gouvernement-walis ayant trait à la prorogation des délais de remboursement des prêts alloués dans le cadre d’Ansej à 20 ans. Selon le même responsable l’objectif escompté étant de donner de la chance aux jeunes afin d’augmenter le nombre de petites et moyennes entreprises (PEM) en Algérie.