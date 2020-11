CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE (CPA) : Lancement de la finance islamique dans une 2ème agence à Alger

Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) lancera à partir d’aujourd’hui, jeudi 05 novembre la commercialisation des produits de la finance islamique au niveau de son agence Kouba II (Alger), a annoncé mercredi cette banque publique dans un communiqué. Le lancement inaugural de l'activité Finance islamique dans cette agence bancaire, s'effectuera sous l'égide du PDG de CPA, Mohammed Dahmani qui sera accompagné des responsables de la Banque, selon la même source. La mise en place d'une nouvelle ligne de métier au sein de l'agence Kouba II "125", dédiée à la finance islamique, chargée de la commercialisation d'une large gamme de produits et services conformes aux préceptes de la Charia islamique, intervient après que la Banque ait obtenu les certificats de conformité du Haut conseil islamique (HCI) et l'agrément de la Banque d'Algérie. Cette démarche s'inscrit dans de le cadre de la stratégie de CPA visant la diversification de son offre commerciale, en mettant à la disposition de sa clientèle les produits et services de la finance islamique répondant à leurs besoins et attentes et contribuant à l'effort de développement de l'inclusion financière, note le communiqué. La nouvelle offre commerciale est composée d'une gamme de neuf (09) produits "destinés à l'ensemble des segments cibles, qu'ils s'agissent de particuliers, professionnels et entreprises et particulièrement la PME", rappelle le communiqué soulignant que la commercialisation de ces produits interviendra progressivement sur tout le réseau d'exploitation de la banque et inclura des produits de dépôts de financement (le compte courant islamique, le compte chèque islamique, le compte épargne islamique, le compte d'investissement islamique, l'offre Mourabaha Aqar/Sayara/Tadjhiz ainsi que l'offre Ijara Immobilier et équipements).