CRECHES ET GARDERIES A MOSTAGANEM : Un vrai calvaire pour les parents en cette rentrée sociale

A Mostaganem à l’instar des autres wilayas, les parents ont de plus en plus recours aux garderies et aux crèches pour pouvoir vaquer à leurs activités professionnelles ou tout simplement par souci de voir leurs enfants acquérir quelques connaissances de base avant l’entame du cycle primaire. Les jeunes couples d'aujourd'hui optent souvent pour ces nouvelles formes de babysitting au lieu des modes traditionnels, notamment la garde des enfants par les grands-parents ou des nounous. Malheureusement, ce n’est pas une simple besogne de garder les enfants en bas âge à longueur de journée pour leur inculquer les bonnes manières. Il faudrait un programme approprié de préférence visé par les services concernés pour mener à mieux cette mission psychopédagogique. Sur le terrain, bon nombre de crèches et garderies sont défaillantes et font fi de toute réglementation en vigueur. Une opération de contrôle des services compétents permettra de dénicher ces pseudo-éducateurs qui souvent activent illégalement dans ce créneau pédagogique sensible, en profitant de la détresse des parents fonctionnaires. Les anomalies pédagogiques ont trait principalement à la non-conformité à la nouvelle réglementation, tels l'exiguïté des locaux, le problème de cohabitation (un domicile transformé en crèche tout en abritant une famille), un garage, la vétusté des lieux, et cela sans compter l’encadrement pédagogique qui exige un psychologue de profession et un mobilier qui laisse à désirer. Ce qui nuit énormément à la santé des enfants. Ces cas sont nombreux dans plusieurs localités au niveau de Mostaganem. Ces pseudo-pédagogues activent souvent sous couvert d’associations qui font fi de toute réglementation en vigueur et continuent de manipuler à leur manière cette pâte. Ces derniers, sans qualification sont venus se greffer à cette activité où contrôle et régulation sont absents .Une situation qui ouvre une brèche à toutes les anomalies possibles, surtout qu’il s’agit de prendre en charge une catégorie vulnérable.