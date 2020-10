CREATION DE MICRO- ENTREPRISES A MOSTAGANEM : Une caravane de sensibilisation dans les zones d’ombres

Depuis le 10 septembre dernier, l'antenne de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes(Ansej) de Mostaganem a ouvert des journées de sensibilisation sur les «micro-entreprises et la sous-traitance» au profit des zones d'ombre, ayant à ce jour touché 16 villages (Douar) relevant des communes de Mansoura, Sayada, Mazagran, Ain Tedles, Stidia et Mostaganem. Ce travail de proximité, basé sur les règles du travail de terrain et participatif, permettra de préparer un diagnostic précis pour réaliser le développement local dans les zones isolées et encourager les opportunités d'investissement en créant diverses activités au profit des jeunes. Cet événement vise également à concrétiser l’esprit entrepreneuriale parmi les porteurs de projets, en se basant sur les activités innovantes, notamment l'agriculture et les services, à l'exception des transports et ainsi soulever les préoccupations des jeunes notamment en ce qui concerne l’acquisition de l'immobilier agricole, les locaux commerciaux , et la disponibilité des équipements mobiles. Cette manifestation est bénéfique pour les jeunes afin qu’ils puissent profiter de ces dispositifs pour concrétiser leurs projets, de les aider, les soutenir, les orienter, les accompagner et les encourager de mettre en œuvre leurs idées sur le terrain notamment dans la micro-entreprise. Il y’a lieu de rappeler que depuis l'année 2019, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) de Mostaganem a financé près de 270 projets. L’antenne a procédé au cours de l'année écoulée et au début de cette année, au financement de 271 projets dans divers secteurs, ce qui a permis la création de plus de 560 emplois directs. Au cours de la même période, 132 projets ont été financés dans le domaine des services, divers métiers et industries traditionnelles, 117 projets dans les secteurs de construction et travaux publics et de l'irrigation, et 22 projets dans l'agriculture.