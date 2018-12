CREATION DE L’UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES : Trois ministres pour le 40ème anniversaire

Les réjouissances, festives organisées au rectorat de l’université, ont été rehaussées par la forte présence des recteurs d'universités du pays, professeurs, présidents d'organisations estudiantines ainsi que d'autres invités. Dans une brève allocution Tahar Hadjar a tenu à saluer l'essor et la progression considérable réalisée dans cette université jouissant de tous les dispositifs conformes et nécessaires ayant servi à l'accomplissement de résultats probants dans l'enseignement et la recherche scientifique. ''Outre cet aboutissement encourageant auquel est parvenue l'UDL,poursuivit-il,elle a arraché avec mérite et abnégation des places honorables à l'échelle nationale, maghrébine et arabe, en rappelant sa 56ème place au classement Shanghaï dans le génie civil, la 200ème position dans les sciences de la matière et à la 1725ème parmi 27000 universités du monde". Ce lieu de savoir est devenu un pôle universitaire par excellence, pourvu d'un campus, 09 facultés où sont dispensées 171 spécialités, 01 UFC, 48 laboratoires gérés par 370 enseignants chercheurs, une école nationale en informatique et une maison de l'entrepreneuriat ainsi que 12 résidences universitaires. En 2018, l’université a procédé à l'inscription de 29000 étudiants encadrés par 1400 enseignants. Un vibrant hommage a été rendu au président de la République et à la famille du martyr ‘’Djillali Liabes’’.