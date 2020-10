CREATION D'UNE NOUVELLE COMPAGNIE PUBLIQUE : Air Algérie se décharge du transport domestique

La compagnie Air Algérie sera déchargée du transport aérien domestique pour se consacrer aux vols internationaux à la faveur de la création prochaine d'une nouvelle compagnie, a annoncé le ministre des Transports, M. Lazhar Hani S'exprimant sur les ondes de la radio chaîne I, le ministre a indiqué que la décision du Gouvernement de créer une compagnie publique de transport aérien domestique "permettra une prise en charge optimale du transport des citoyens sur tout le territoire national", relevant que dans l'état actuel des choses "Air Algérie n'est pas en mesure de couvrir tous les aéroports internes au nombre de 36, et ce au vu de l’immense superficie du pays, ce qui requiert", a-t-il expliqué, "la création d’une compagnie publique de transport aérien domestique". Hani a également évoqué la réduction du nombre d'agences commerciales d'Air Algérie à l’étranger, expliquant que "les agences engagent des coûts considérables qui ne sont pas vraiment nécessaires au vu du progrès technologique et d’internet", d’où le maintien à l’avenir de représentations de la compagnie au niveau des aéroports seulement, a-t-il ajouté. Affirmant que le Secteur ouvrira "le transport aérien domestique et étranger à l'investissement privé, en plus du transport terrestre et maritime", le ministre a souligné que cette démarche se fera conformément à "un cahier des charges bien ficelé", tout en prenant compte en considération les expériences passées, notamment dans le domaine du transport maritime qui "connaît un grand retard".