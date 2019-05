CREATION D'UN NOUVEAU SYNDICAT DE LA PRESSE : Riad Boukhedcha élu président du Conseil national des journalistes

Un nouveau syndicat des journalistes algériens a été créé, ce jeudi, au cours d'un congrès constitutif auquel plus d'une centaine de journalistes ont pris part. Riad Boukhedcha a été élu président du Conseil national des journalistes algériens et Zahir Mahdaoui comme son vice-président. Le bureau du syndicat a un mandat de deux ans. Pour rappel, le Syndicat national autonome des journalistes algériens a tenu, jeudi à Alger, une Assemblée constitutive, qui a donné lieu à un Conseil national regroupant des journalistes de différents médias pour la défense des droits socioprofessionnels, ont indiqué des membres de la commission de préparation. Cette assemblée constitutive a vu la participation de plus de 100 journalistes, venus de différentes wilayas pour confirmer leur représentativité au sein de cette nouvelle organisation syndicale, qui a pour objectif "la défense les droits socioprofessionnels des journalistes", a déclaré Aziz Touahar, membre du bureau constitutif.