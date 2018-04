CRASH DE L'AVION MILITAIRE : LE DG DE REFLEXION EXPRIME SES CONDOLEANCES AUX FAMILLES DES VICTIMES

J'ai appris avec une profonde tristesse, l’accident tragique de l'avion militaire survenu à Boufarik. Je pense aux familles des victimes. En cette douloureuse épreuve, j’exprime aux familles des victimes du crash et à tous les algériens, mes plus sincères condoléances et mes sentiments de compassion et de sympathie les plus sincères, et toute ma solidarité dans cette pénible épreuve, priant, qu’ALLAH, le Tout-Puissant, et Miséricordieux, d’accorder aux défunts, Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons