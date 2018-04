CRASH DE BOUFARIK : Vers l’indemnisation des 257 familles de victimes

En effet, le ministère de la défense nationale va indemniser les familles des 227 victimes du crash de Boufarik selon le régime des indemnisations en vigueur. Selon le site Algérie-Direct, qui rapporte les détails selon une directive datée du 18 février dernier, les familles des victimes du crash bénéficieront d’indemnités supplémentaires qui seront décidées et rendues publiques ultérieurement. Mais la décision est prise, il y aura bel et bien des indemnisations et des allocations spéciales et le ministère de la Défense est seule habilité à indemniser les familles des victimes du crash de l’avion militaire à Boufarik qui a fait 257 morts mercredi dernier, selon les dernières déclaration du premier Ministre, Ahmed Ouyahia, faites ce samedi 14 avril 2018. La directive du 18 février consiste à indemniser les familles des victimes militaires qui sont classées dans le registre de mort exceptionnelle à hauteur de 20 millions de cts par cas. Le cas d’un crash d’avion n’est pas mentionné dans la directive du 18. La directive du chef de l’Etat major consiste les indemnités que débourse la sécurité social pour les militaires et paramilitaires. Ainsi, le vice ministre de la défense nationale, Ahmed Gaid Salah a signé une directive le 18 février dernier. Elle stipule le mode de payement et d’indemnisation de 11 catégories. De la prime de décès à celle du mariage en passant par les aides des orphelins des militaires. Les documents publiés par Algérie-Direct expliquent les détails de toutes les indemnisations. Signalons que le chef de l’exécutif avait réitère que «l’Algérie ne renonce pas aux droits des victimes » et compte prendre toutes mesures nécessaires de solidarité et d’aide en faveur de ces familles touchées par ce drame qui a endeuillé l’Algérie.