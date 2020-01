CRASH D'UN AVION MILITAIRE A OUM EL BOUAGHI : Décès du pilote et de son assistant

Un avion militaire de type (SU-30) s'est écrasé, lundi soir, dans un lieu inhabité aux environs de la commune de Ain Zitoun dans la Wilaya de Oum El Bouaghi, causant le décès du pilote et de son assistant, a indiqué mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Lors d'un vol de nuit programmé hier lundi 27 janvier 2020, et aux environs de 22h00, un avion militaire de type SU-30 a fait l'objet d'un crash dans un lieu inhabité situé aux environs de Mechta Chimot à 16 kilomètres de la commune de Ain Zitoun dans la wilaya de Oum El Bouaghi en 5ème Région Militaire, causant le décès du pilote et de son assistant", a précisé le MDN. La même source souligne qu'à" l'issue de ce terrible accident, le Général Major Chanegriha Said, chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire par intérim adresse ses sincères condoléances aux familles des deux victimes et a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête pour élucider les causes et les circonstances de l'accident".