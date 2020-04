CRA TISSEMSILT : Actions de solidarité pour lutter contre le Coronavirus

Le bureau de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) a procédé ces dernière temps à un redéploiement total de ses membres dont l’ensemble est constitué de jeunes bénévoles qui se sont sacrifiés sur plus d’un front et parfois au dépend de leur santé pour lutter contre la pandémie du Coronavirus, un travail qui s’est concrétisé sur le terrain réparti en deux volets, dont le premier consistait à la sensibilisation avec les autres partenaires, la campagne d’affichage et de distribution de prospectus sur les recommandations à suivre afin de limiter la propagation du coronavirus, l’accompagnement des personnes en besoin d’aide en garantissant des prestations chez soit avec parfois la réquisition de leurs véhicules personnels pour livrer des achats ou des médicaments ou même pour distribuer les gels et les masques (bavettes) aux citoyens et aux médecins privés toujours en exercice. Dans le volet solidarité, B.H un des membres les plus actifs nous a confirmé qu’au cours de ces derniers jours, le CRA avait procédé à la distribution d'aides au profit des trois secteurs sanitaires de la wilaya qui sont Teniet El Had, Bordj Bounaama et Tissemsilt, ces aides constituées de lots de détergents et autre eau de javel ainsi que la distribution de (2400) colis alimentaires à des populations de la wilaya dans le cadre de l'opération restez chez vous, notre interlocuteur conclue que l'initiative du CRA a été conduite par les responsables de la wilaya avec la participation d’autres partenaires sociaux. Enfin, le bureau du CRA compte distribuer dans les jours qui viennent une quantité de (1000) masques (bavettes) aux professionnels de la santé et aux malades.