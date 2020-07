COVID19 : Le wali d’Oran interdit les fêtes

Le wali d'Oran a annoncé dans un communiqué, l’interdiction de toute sorte de rassemblement notamment, à caractère festif, et ce dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie du coronavirus. « Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), le wali d'Oran informe l’ensemble des citoyens, qu’il a été décidé l’interdiction de toutes sortes de rassemblement festifs, mariages » indique le communiqué. Le communiqué informe également que « tout rassemblement de plus de deux personnes » est désormais interdit. En outre, le wali rappelle la nécessité de respecter les mesures préventives et de protection notamment, le port de masque de protection, la distanciation sociale. Toutefois, les walis “doivent, lorsque la situation sanitaire l’exige et après aval des hautes autorités du pays, procéder au confinement partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de contamination”ajoute notre interlocuteur.