COVID19 : Encore 83 cas guéris à l'EHU d'Oran

Depuis la parution du Coronavirus ,la wilaya d'Oran enregistre plus de la moitié des cas qui ont été déclarés guéris au niveau des deux centre hospitalo-universitaire d'Oran notamment le CHUO, et l'EHU soit 176 cas guéris ont été enregistrés ce vendredi du 15 mai.

Il ne se passe pas un jour sans que ces deux établissements hospitaliers n’enregistrent des cas de guérison. Ce qui a permis à ces personnes de revenir à leurs familles. Après avoir suivi le protocole thérapeutique adopté par le ministère de la santé et de la population et de la réforme hospitalière qui est l’utilisation de la chloroquine et l’ashteromycine. Toutes les personnes atteintes de la maladie au CHUO et à l'EHU suivent le même protocole. Où le personnel médical est optimiste de l’augmentation des cas de guérison dans les jours à venir. Notons que le CHUO assure la prise en charge de 60% des cas du covid-19 dans la capitale de l’ouest. Le cadre médical du service des maladies infectieuses fourni de grands efforts durant ce mois béni pour vaincre la maladie. Au niveau de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran EHU, 83 cas ont été déclaré guéri ces derniers jours ont quittés l'hôpital. Ce qui porte le nombre total des guéris à Oran à 176, sur les 387 cas confirmés a Oran jusqu’à ce vendredi du 15 mai . Ce résultat démontre l’effort considérable du personnel médical, des médecins et des infirmiers mobilisés jour et nuit et qui n’ont pas vus leurs proches depuis des semaines. Les citoyens doivent rester vigilants. Les personnes guéries restent confinées chez eux durant 15 jours, pour éviter une nouvelle contamination. Les citoyens doivent être conscients de l’importance du confinement et du respect des conditions de prévention sanitaire afin d’éviter la transmission de cette pandémie. Porter un masque, lavage des mains, respect de la distanciation sociale ce sont des gestes simples qui peuvent éviter le pire et les ennuis de cette pandémie invisible et silencieuse.