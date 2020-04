COVID19 A MOSTAGANEM : Une situation appelant à plus de vigilance citoyenne

Selon une déclaration émanant du Directeur de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem, le Docteur Khalil Mohamed Toufik, le point de la situation de l'infection par le coronavirus,"covid-19’’ a révélé 46 cas confirmés d'infection,04 décès et 12 cas de guérison et ce, grâce au protocole de traitement à la "Chloroquine". Il a ajouté, par ailleurs, qu'à la journée du vendredi passé, 09 autres cas ont étés confirmés comme "positifs" et ceci nous oblige encore une fois à demander à nos concitoyens de prendre toutes les précautions et la prudence nécessaire en suivant les mesures préventives préconisées. Il a précisé que le contexte de la propagation a évolué expliquant que les cas enregistrés au courant du mois de Mars 2020 sont des "cas d'infection importées de l'extérieur" soit de pays étrangers soit d'autres wilayas où le virus est très virulent. Le Dr. Mohamed Khalil Toufik a révélé qu'actuellement, les personnes enregistrées dernièrement comme positive à l'infections par le covid19,sont toutes victimes d'un processus d'une "infection locale", autrement dit la propagation est devenue une affaire interne ,propre à nous. D'un ton grave, il a beaucoup insisté sur l'impérieuse nécessiter de se conformer strictement à toutes les prescriptions de prévention et de lutte qui ont été indiquées et rappelée constamment. On aurait compris par cette déclaration qu'il s’agit là d'une sévère mise en garde des citoyens à veiller aux consignes données car à ce stade, personne ne saurait prédire de quoi sera fait demain.