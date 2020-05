COVID19 : 221 malades guéris quittent les 03 hôpitaux d'Oran

Quelque 221 malades atteints de la Covid-19 ont quitté les hôpitaux après leur rétablissement total dans la wilaya d’Oran depuis l’apparition de l’épidémie, a-t-on appris dimanche auprès des établissements hospitaliers de la wilaya. Il s’agit de malade ayant été admis au Centre hospitalo- universitaire (CHU) d’Oran « Dr Bin Zerjab », à l’établissement hospitalo-universitaire (EHU) » 1er novembre 1954″ et à l’établissement hospitalier « Dr Medjbeur Tami » à Ain El Turck. Les malades rétablis du coronavirus sont rentrés chez eux après confirmation de leur guérison par analyses en laboratoire, selon ces trois structures hospitalières. Ainsi, le nombre de malades rétablis du Covid 19 au CHU d’Oran est de 136, dont 7 ayant quitté samedi le service des maladies infectieuses après leur rétablissement, a indiqué la cellule d’information et de communication de l’établissement. A l’EHU d’Oran, 83 patients ont guéris du Covid-19 et quitté l’hôpital, dont 9 personnes au cours de la semaine dernière. L'établissement hospitalier ‘’Dr Medjebeur Tami’’ d’Ain Turck a enregistré, pour sa part, le rétablissement de deux patients, dont une femme âgée de 76 ans, qui étaient admis dans l’espace d’isolement. Les patients, traités suivant le protocole thérapeutique à base de Chloroquine approuvé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ont été autorisés à rentrer chez eux après que les résultats de leurs tests se sont avérés négatifs. Medjadji H.