COVID A MOSTAGANEM : Impact négatif sur la production halieutique

Dans ce cadre, il a précisé que des opérations de désinfection et stérilisation des ports de pêche, leurs annexes ,les flottilles et embarcations professionnelles ,ont été entreprises afin que la pêche puisse se dérouler dans des condition sanitaires acceptables. A cet égard, le même responsable a indiqué que dans des séances de sensibilisation des pêcheurs sur le danger de la Covid19 et l’indispensables respect du protocole en vigueur, plus de 3000 masques ont été distribués aux professionnels .En parallèle, dans quelques bateaux ,il a été nécessaire de réorganiser le travail par la division en deux des équipages et aboutir au maximum de distanciation possible entre les marins pêcheurs avec un comportement plus rigoureux afin de faire barrière à toute éventuelle transmission du coronavirus. Le Directeur du Secteur de la Pêche a rappelé qu’à la suite de la mort d’un patron de pêche, emporté par la Covid19, il a été nécessaire pour les autorités locales de placer le port de pêche en état de vacance obligatoire, pendant une durée de 15 jours, suivie de dépistage systématique des quelque 3000 pêcheurs. Sur un autre plan, il a indiqué que, dans un élan de solidarité entre armateurs, patrons de pêche et mandataires, ces derniers ont contribué au soutien des pêcheurs durement impactés par une aide financière et une distribution de 180 couffins de produits alimentaires. Par ailleurs, il est à rappeler que plus de 1970 personnes du secteur de la pêche ont encaissé, en deux tranches, une indemnité compensatoire de 20 000,00 Dinars. M. Toufik Rahmani a indiqué par ailleurs que cette 2eme vague, a été l’occasion de mettre en place une cellule de suivi et de veille qui a été chargée également d’accompagner le secteur de la pêche dans tous les actes professionnels quotidien, a-t-il conclu