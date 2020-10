COVID 19 TISSEMSILT : La police sensibilise les citoyens contre la pandémie

En préparation à la nouvelle rentrée scolaire, les services de la sûreté de wilaya, avec la collaboration de la radio locale, ont initié une action de sensibilisation aux dangers du coronavirus (Covid-19), qui s’adresse aux parents d’élèves et aux vendeurs. Elle porte essentiellement sur le respect des dispositions liées aux mesures préventives contre le retour en force de la pandémie du Covid 19 et également sur le respect du code de la route, a indiqué mardi un communiqué des services de la sûreté nationale. La campagne de sensibilisation organisées depuis quelques jours, les éléments de la sûreté de la wilaya multiplient les sorties dans toutes les grandes villes, notamment au chef-lieu, ciblant particulièrement les marchés et les grands espaces commerciaux, afin de sensibiliser les citoyens au port des bavettes et veiller à la stricte application des mesures de protection contre l’épidémie du Coronavirus. Ces actions ont été menées à travers les librairies, les magasins et autres boutiques qui vendent des articles scolaires, et ce , afin de faire connaître aux citoyens la mission de la police dans pareilles conditions de même, ces actions de sensibilisation jouent un rôle important en matière de communication avec les citoyens et constituent un trait d'union entre la police et le citoyen et aussi pour expliquer les mesures préventives contre la pandémie Covid-19 dont la stérilisation, le respect de la distance de sécurité entre acheteurs et enfin l’obligation du port de masques (bavettes). Enfin, le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire Tine Miloud a affirmé que ces opérations ont été précédées d’une vaste campagne de sensibilisation sur les ondes de la radio locale par des émissions ayant visé toutes les franges de la société, qui ont mis en avant l’importance de se plier aux mesures préventives notamment sur les lieux de commerce et la voie publique.