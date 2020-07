COVID 19 : Oran sera doté d'un laboratoire d'analyses PCR

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, 'on nous informe qu'une formation spécialisée ciblant le corps médical exerçant dans les services du Covid-19 au niveau des établissements hospitaliers à l'échelle nationale, sera intégrée au programme en vue de sa qualification. Cette formation spécialisée s’assigne comme objectif : "la mise à niveau du corps médical, (praticiens spécialistes et généralistes,) exerçant dans les services du Covid-19 des établissements hospitaliers, en vue de leur permettre de gérer cette pandémie, notamment dans ses phases de dépistage et de traitement Il est à noter que la wilaya d'Oran enregistre 1163 cas. La stratégie du ministère de tutelle vise à conférer davantage d’efficacité aux activités du corps médical et paramédical exerçant aux services du Covid-19 au niveau des structures hospitalières, créées depuis l’apparition du Coronavirus", "Un laboratoire d’analyses et de tests du Coronavirus sera ouvert au niveau de chaque wilaya", a annoncé, notre interlocuteur. Par ailleurs, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière a fait part également d’éventuels examens et programmations de nouveaux hôpitaux pour une prise en charge optimale des malades. L’Etat est déterminé à trouver une solution radicale aux problèmes qui risquent d’hypothéquer la meilleure prise en charge des malades.