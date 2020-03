COVID-19 : L’ALGERIE AU STADE 3 DE L'EPIDEMIE ... : 17 morts et 201 cas confirmés

Le ministère de la Santé et de la Population a communiqué dimanche un nouveau bilan de la pandémie du Coronavirus en Algérie, indiquant que le nombre de cas contrôlés positifs au COVID 19 est de 201 personnes, alors que le nombre de de décédés est monté à 17 personnes. On enregistre ainsi 62 cas de plus depuis le samedi 21 mars date du dernier bilan officiel. Une Commission scientifique présidée par le ministre de la Santé, assisté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique et du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement et du professeur Fourrar directeur de la prévention au ministère de la Santé, a été installé le 21 mars. L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus et, par conséquent on doit se préparer au pire", a déclaré M. Benbouzid à la Radio nationale. A rappeler que le premier ministre a pris la décision de la suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation de 50% des employés et le maintien des employés des services vitaux nécessaires, avec maintien des salaires et la démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges.