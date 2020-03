COVID-19 : Entrée en vigueur des mesures prises par le Président Tebboune

La série de décisions prise, mardi dernier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer la propagation du Coronavirus (COVID-19), est entrée en vigueur hier dimanche à 01H00. Cette série de mesures, dont l'isolement des cas confirmés ou suspectés, s'étalera jusqu'au 4 avril et elle sera soit levée, soit prolongée en fonction des nouvelles donnes et l'évolution de la situation. Afin de mieux maîtriser la situation, le président de la République a, en effet, décidé "la suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation de 50% des employés et le maintien des employés des services vitaux nécessaires, avec maintien des salaires et la démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âge". Un décret devra être promulgué par le Premier ministre pour définir les catégories concernées par la démobilisation. Le président Tebboune a également ordonné "la fermeture temporaire des cafés et restaurants dans les grandes villes" et "la régulation du marché pour lutter contre les pénuries en assurant la disponibilité de tous les produits alimentaires de première nécessité".