COVID-19 EN ALGERIE : Dr Fourar s’exprime sur l’évolution de l’épidémie

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution du Coronavirus, Dr. Djamel Fourar, s’est exprimé, ce vendredi, sur la situation de l’épidémie du Covid-19 en Algérie. Dans une déclaration au site spécialisé « Esseha », Dr Fourar a indiqué qu’il y a eu une diminution du nombre de cas confirmés et du nombre de décès dus au Coronavirus. Pour le docteur Fourar, le confinement total de la wilaya de Blida a donné de grands résultats, mais il faut éviter les rassemblements qui n’ont aucun intérêt. Appelant au respect des mesures préventives dont la distanciation, Dr Fourar a prévenu contre le danger que constituent certains comportements dans les marchés et magasins. Le bilan de contaminations au Coronavirus (Covid-19) continue d’augmenter en Algérie. Le bilan communiqué ce vendredi, par Pr Djamel Fourar, a fait état d’un total de 453 décès et de 4154 cas confirmés, soit 3 nouveaux morts et 148 nouvelles contaminations en 24 heures. Concernant le nombre de guérison, celui-ci a augmenté pour atteindre un total de 1821 patients guéris, avec 42 nouvelles guérisons.