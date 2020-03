COVID-19 EN ALGERIE : 716 cas confirmés et 44 décès

Cent-trente-deux (132) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et neuf (9) nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 716 et celui des décès à 44, a indiqué mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le professeur Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie. Quatre décès enregistrés à Blida, deux décès à Sétif, un décès à bordj Bou Arreridj, un décès à Bejaïa et un décès à Oran. Les cas de décès enregistrés depuis l’apparition de la pandémie sont répartis à travers 14 wilayas, dont 60% à travers quatre wilayas (Blida, Alger, Tizi Ouzou et Constantine). Fourar a fait savoir également que 15 wilayas ont enregistré entre un et trois cas de contamination au coronavirus et que 37 cas de guérison ont été recensés. Sur les 584 cas confirmés, 82% sont répartis à travers neuf (9) wilayas (Alger, Blida, Oran, Tizi Ouzou, Bejaia, Médéa, Sétif, Tipasa et Tlemcen). Le même responsable a tenu, en outre, à réitérer la nécessité pour les citoyens de respecter les recommandations des spécialistes s’agissant des règles d’hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire, afin d’éviter toute contagion au coronavirus.