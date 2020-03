COVID 19 A TIARET : Le wali ordonne la distribution des marchandises saisies

Le recours aux médecins retraités ainsi que les anciens staffs soignants, a été au menu des discussions des membres de la cellule de crise, qui faudrait-il le rappeler, n'a enregistré aucun cas de CORONAVIRUS, à travers tout le territoire de la wilaya de Tiaret. Le recours à tous les supports et les moyens médiatiques, et en particulier les ondes de la radio FM de Tiaret, en vue de la mobilisation générale de la population sur les bienfaits du confinement, la fermeture de tous les grands espaces commerciaux générant des rassemblements, la lutte contre les marches parallèles et la guerre aux spéculateurs tous azimuts, la nécessité de la réelle prise en charge des sans-abris et S.D.F, la multiplication des campagnes de nettoiement, d’hygiène et de stérilisation à travers toutes les communes, localités et douars, telles ont été les repères de nouvelles instructions du wali de Tiaret. Par ailleurs, le wali à instruit le D.S.P à prendre en charge tous les malades devant se soigner hors wilaya et de même pour la direction des services agricoles, de manifester une vigilance exceptionnelle, en vue d’être à l’écoute des fellahs et de prendre en charge leurs préoccupations et aussi interpeller les vétérinaires à accompagner les éleveurs et autres, en cette période cruciale ou la pandémie n’épargne rien en son passage et serait d'un impact planétaire.