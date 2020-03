COVID-19 A TIARET : L’université "ibn-Khaldoun" mobilise ses laboratoires

En cette période cruciale que traverse le pays, ainsi que d'autres pays du monde entier, qui fait face à une pandémie du COVID-19, il est d'urgence de mobiliser toute la société et de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires et dans ce cadre d’idées, l'université "Ibn-Khaldoun" de Tiaret vient de lancer une initiative louable, relative à la production d'effets stérilisants ,apprend-on auprès du responsable de la communication, Mr Toumi Abidine, qui nous a déclaré qu'un groupe de professeurs, d’étudiants ainsi que des laborantins, relevant de la faculté des sciences de la nature et la vie, en collaboration avec la faculté des sciences de la matière et ce au niveau de tous les laboratoires de l'université, ont mobilisé tous les moyens logistiques pour la production d'effets stérilisants, qui seront mis à la disposition de la direction de la santé et de la population, comme il convient de signaler que toutes les quantités demandées seront disponibles et ce, après avoir reçu la matière première à partir des centres d'approvisionnement, conclut notre interlocuteur.