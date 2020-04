COVID-19 A TIARET : 6 décès, 52 cas confirmés et plus de 100 patients à l’hôpital" Damerdji"

Les responsables du secteur de la santé de la wilaya de Tiaret, sous la coupe du DSP, ont consentis, à affecter l’hôpital "Youssef Damerdji" en un centre d'accueil provisoire des patients qui subissent des traitements contre le coronavirus, constate-t-on, sur les lieux ou plusieurs services, relevant du dit hôpital, ont déménagé vers d'autres structures hospitalières .Dans ce sens, l'on apprend que l’hôpital de Sougueur, à 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret ,a été désigné à accueillir le service de traumatologie et l'E.H.S, des maladies O.R.L, a été désigné à accueillir le service de cardiologie et enfin les services de chirurgie hommes et femmes, ont été transférés vers l'ancienne maternité "Aourai Zohra". Pour l'heure, l’hôpital "Youssef Damerdji" n'est réservé qu'aux malades victimes du coronavirus, en signalant que la wilaya de Tiaret et depuis l'apparition de cette pandémie, a enregistre à nos jours 6 décès (dont 3 ce vendredi),52 cas confirmes ,14 cas suspects, en notant que 108 patients se trouvent actuellement au niveau de l’hôpital et sont sous traitement et sous étroite observation médicale. Est-il utile de rappeler l'opinion publique que ce vendredi 24 avril 2020,a été le plus meurtrier, avec l'enregistrement de 3 décès au niveau du service de réanimation, relevant de l’hôpital "Youssef Damerdji" et la confirmation de 17 cas atteints de coronavirus, selon les résultats des prélèvements envoyés à l'institut Pasteur.