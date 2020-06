COVID 19 A TIARET : 4 décès en une journée

Depuis l'apparition de la pandémie, la wilaya de Tiaret, a enregistré 30 morts décédés des suites du coronavirus, dont 4 décès enregistrés, ce mardi 16 juin. Il s'agit de 2 hommes et 2 femmes, décédés dans les hôpitaux de Sougueur et de Tiaret, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que ces derniers jours, l’hôpital "Youssef Damerdji",a connu un engouement considérable, à l'exemple de 11 éléments de la protection civile qui se sont présentés pour d'éventuels diagnostics, ainsi que 9 infirmiers exerçant leurs fonctions au niveau de l'hôpital de Sougueur, qui faudrait-il le rappeler est devenu un foyer "suspect «de contagion, eu égard aux chiffres annoncés et générés par les tests de scanner et en attente de confirmation par l'institut régional annexé à celui de "Pasteur"(Alger). Dans le même contexte, nos sources ajoutent que 175 personnes se trouvent hospitalisées à l'E.P.H "Youssef Damerdji" et ce en période de confinement sous surveillance médicale. Il est très utile de rappeler qu'un foyer de contagion, a été enregistré au niveau de la commune de Mellakou, à 16 km du chef-lieu de Tiaret et que 5 cas ont été confirmés et admis à l'hôpital de Tiaret, en vue de subir la période de confinement. Plusieurs milieux observateurs, ont été surpris de la montée spectaculaire des statistiques du coronavirus. Quelques heures seulement après l'annonce du dé confinement qui a touché la wilaya de Tiaret suite aux instructions du gouvernement et selon des indiscrétions, l’instruction du déconfinement concernant la wilaya de Tiaret, a été dictée par les exigences de la campagne moisson-battages et aussi les revendications des fellahs, lesquels étaient soumis à des autorisations très complexes.