COVID-19 A TIARET : 2 nouveaux cas suspects et la cellule de crise à pied d'œuvre

Aux environs de 4h du matin de ce mardi 7 avril 2020,et à partir de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret, les échantillons des prélèvements de 2 cas suspects ,présentant des symptômes de CORONAVIRUS, ont été envoyés à bord d'une ambulance médicalisée à l'institut Pasteur d'Alger, apprend-on, en exclusivité, auprès d'une source généralement bien informée. Notre source, précise que les résultats seront annoncés, ce jour même; par le docteur Fourar, responsable de communication et ce après 18h. Une autre source responsable, nous a informés que les 3 cas, suspects, au niveau de l’hôpital de Sougueur, ont été déclarés négatifs. Par ailleurs et dans le cadre du COVID 19,l'on apprend que le wali, vient d'approuver la réouverture de certains commerces, à l'exemple de quincaillerie, prestations mécaniques pour voiture, vente de produits vétérinaires et aussi agricoles avec bien sur toutes les prestations y relevant de la maintenance et la réparation des équipements agricoles, en notant que les grossistes de matières de première nécessité, sont autorises pour les déplacements vers les marches de gros et de même pour es personnes malades et qui doivent rejoindre des cliniques ou autres établissements hospitaliers, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication, au niveau du cabinet du wali de Tiaret. Pour rappel, les déplacements individuels, sont soumis à une autorisation dûment signée par le chef de daïra, territorialement compétent et que toutes les aides sont soumises à la responsabilité de l'inspecteur général de la wilaya, qui sera appuyé par les recensements des familles démunies et lesquels ont été établis par les services de la direction de l'action sociale, en collaboration avec les associations de bienfaisance et les présidents des quartiers et de même pour les localités et les douars, repartis à travers le territoire de la wilaya, selon le communiqué.